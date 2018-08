Moda d’Amare, evendo glamour a Sassocorvaro domenica

Una serata per ribadire che la bellezza e la moda non sono solo appannaggio dei fisici statuari e delle persone normodotate ma sono legate all’unicità di ciascuno di noi.

E’ questo il messaggio di “Moda d’amare”, evento di moda e spettacolo, alla sua VIII edizione, che si svolgerà domenica 26 agosto, alle ore 20.45, al Parco del Lago di Mercatale di Sassocorvaro, patrocinato dalla Provincia di Pesaro e Urbino, dalla pro loco e dal Comune di Sassocorvaro.

Ideatrice della serata, che vedrà la partecipazione straordinaria del duo “7cervelli”, le esibizioni di “Team Burnigate” (finalisti di Italia’s Got Talent) e di Ivan Cottini con Bianca Maria Berardi, la presenza come “special guest” di Angelo Cruciani (stilista e ideatore del brand Yezael) e Luigi Mastroianni (del programma “Uomini e donne” di Maria de Filippi) e la partecipazione di una scuola di moda di Cesena, è Veruska Franchi che spiega:“Moda da amare è nata otto anni fa, dedicata a mia sorella disabile, che purtroppo ha fatto parte della mia vita per soli 8 anni. L’intento era quello di comunicare a quante più persone possibili che la bellezza e l’arte sono parte di qualsiasi essere e che ogni persona in svariati modi ha qualcosa da trasmettere agli altri. In ogni edizione, abbiamo avuto la gioia e l’opportunità di far sfilare in passerella, insieme ai giovani della zona, alcune ragazze e ragazzi disabili e ciò avverrà anche quest’anno”.



L’iniziativa prenderà il via alle ore 18 con stand gastronomici, musica con Joe Castellani, Blues machine. A chi si fermerà per la cena, è assicurato un “meet and greet” con Luigi Mastroianni. Alle ore 20.45 seguirà la serata di moda e spettacolo, infine spettacolo pirotecnico e, per concludere, Dj set Davide Pretelli e Andrea Aloigi.

Ad ogni edizione di “Moda d’Amare” il ricavato della serata viene devoluto in beneficenza: quest’anno verranno sostenuti la Fondazione “Marco Simoncelli” (per il progetto già avviato di una casa di accoglienza ricreativa per ragazze e ragazzi disabili) ed il reparto di Cardiologia dell’ospedale “Torrette” di Ancona.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 9 settembre.

Info su facebook e Instagram Moda da amare