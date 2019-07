Moto contro auto, ragazzo grave alle Torrette di Ancona

Grave incidente che ha avuto come protagonista un giovanissimo alla guida di un mezzo a due ruote.

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri precisamente in via Strada vecchia del Pinocchio, ad Ancona, a un incrocio con la statale: un ragazzo di 19 anni in sella a uno scooter si è scontrato con un’auto e si è poi schiantato contro un cartello stradale. Il giovane è stato trasportato immediatamente all’ospedale Torrette in codice rosso. Le sue condizioni sono ritenute gravi. Sono stati effettuati i rilievi nella zona incidentale per ricostruire la dinamica ancora poco precisa di quanto accaduto e stabilire le responsabilità.