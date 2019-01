Motore auto in fiamme a Loreto, nessun ferito

Nella tarda mattinata di oggi alle 12 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Loreto in SS16 al km 321+500 per incendio.

Andava a fuoco il vano motore vettura in transito, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che nel frattempo si erano estese anche all’abitacolo, successivamente messo in sicurezza lo scenario dell’incendio. Il traffico è rimasto completamente bloccato per circa trenta minuti, non si segnalano persone coinvolte. Al termine delle operazioni la circolazione veicolare è tornata, lentamente, alla normalità. Attraverso le analisi del mezzo si cercherà di appurare le cause che hanno portato a scatenare le fiamme.