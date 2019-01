Movida maceratese, notti di controlli per la Polizia

Sempre attenta la Polizia di Stato alle esigenze di sicurezza dei cittadini della provincia di Macerata, in particolare di chi si mette alla guida.

Il Questore Dr. Antonio Pignataro sollecita un comportamento di buon senso da adottare prima di mettersi al volante e in particolare invita soprattutto i giovani a non mettersi alla guida se si bevono alcolici o vengono assunte cocaina o cannabis e ad adottare comportamenti di guida prudenti, per diminuire il numero degli incidenti che vedono coinvolte giovani vittime, spesso al termine di serate trascorse in discoteca.

Altro consiglio che la Polizia dà, se si esce in particolare in comitiva, è di designare un amico che si impegna a non bere per guidare in totale sicurezza.



Gli effetti negativi dell’alcool sulla guida sono ben noti. Esso agisce su diverse funzioni cerebrali (percezione, attenzione, elaborazione, valutazione ecc.) con effetti diversi e strettamente correlati alla quantità di alcool presente nel sangue, cioè al tasso alcolemico. Studi scientifici hanno dimostrato che il rischio di incidenti gravi alla guida cresce in maniera paurosa all’aumento del tasso alcolemico: addirittura tale rischio aumenta di 400 volte con un tasso alcolemico pari o superiore a 1,5 g/l.

Anche stanotte sono stati disposti dal Questore i controlli della Polizia di Stato volti alla prevenzione della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebrezza alcolica.

Durante la scorsa notte nel territorio del Comune di Civitanova Marche, autopattuglie della Sezione Polizia Stradale di Macerata – di cui una del Distaccamento di Civitanova Marche, – e il camper con a bordo il Dirigente Medico della Questura di Macerata dott. Fabio Frascarelli, hanno proceduto al controllo di circa 140 veicoli e di altrettanti conducenti, al fine di verificarne la regolarità alla guida.

All’esito del servizio 17 persone sono risultate positive all’alcool test e, una di queste, anche al test che rivela l’assunzione di sostanze stupefacenti. Il soggetto sottoposto al narcotest risultava aver assunto un mix di cocaina, anfetamine e cannabinoidi. Ai contravventori sono state quindi ritirate le patenti di guida. Si è proceduto anche al sequestro di un’autovettura poiché il conducente si è rifiutato di sottoporsi al test etilometrico e quindi sanzionato per tale ipotesi. Uno dei conducenti è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

La maggior parte dei guidatori sanzionati, 14 uomini e 3 donne, appartengono alla fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni.