Movida maceratese, tre sanzioni della Polizia nella notte

Come disposto dal Questore Dr. Antonio PIGNATARO, sono stati rafforzati in tutta la provincia i controlli della Polizia di Stato per contrastare il traffico e il consumo di stupefacenti.

Nella serata di ieri personale della Squadra Mobile e delle Volanti di Macerata hanno effettuato numerosi controlli su tutto il territorio cittadino, con particolare attenzione alle zone del centro cittadino, durante la movida del giovedì sera, anche in risposta alle lamentele di alcuni cittadini. Proprio in piazza della Libertà il servizio predisposto dalla Squadra Mobile diretta dalla dott.sa Maria Raffaella Abbate, unitamente alle unità cinofile della Polizia di Stato, hanno permesso di individuare due ragazzi ventenni che, segnalati dai cani in mezzo alla massa dei presenti, hanno provato a dileguarsi nella folla. Il personale in borghese prontamente bloccava i due amici che nel frattempo si erano divisi. L’intervento dei cani ha consentito facilmente di trovare e sequestrare due dosi, di marijuana e hashish, destinata al consumo personale. I due sono stati segnalati alla locale Prefettura per i provvedimenti del caso.

Nell’ambito dei medesimi servizi disposti, nella successiva nottata la Volante impegnata in un costante controllo del territorio ha proceduto a Piediripa al controllo di un’autovettura con a bordo tre ragazzi pregiudicati. Il servizio, predisposto anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini in merito al consumo di sostanze stupefacenti nella zona, ha consentito il sequestro di una dose di cocaina: al controllo di polizia uno dei ragazzi si mostrava particolarmente agitato e, quando ha capito che si sarebbe proceduto alla perquisizione, ha cercato di occultare la dose tra le fessure del proprio sedile. Il movimento non è passato inosservato all’occhio attento degli operatori di Volante che hanno proceduto alla perquisizione dei presenti rinvenendo lo stupefacente.

Durante i servizi sono stati controllate più di 60 persone e analoghi servizi continueranno al fine di contrastare nelle aree cittadine il traffico e il consumo di stupefacenti ed al fine di monitorare il corretto svolgimento della movida cittadina.