Nasce Piazza Marche a sostegno Nicola Zingaretti per il PD

Nasce Piazza Marche, associazione aperta a tutti i cittadini, che si pone l’obiettivo di sostenere la candidatura di Nicola Zingaretti alla segreteria nazionale del PD, attraverso il coinvolgimento delle migliori energie del territorio.

Promossa dall’avvocato marchigiano Leonardo Lorenzetti, impegnato da tempo in politica tra le file del Partito Democratico, Piazza Marche riflette la volontà di Zingaretti di guardare fuori, aprendo ad altri mondi, dall’associazionismo al volontariato, dalla scuola alle realtà ambientaliste, per dare un nuovo impulso a temi centrali, offrendo risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

L’associazione, che anche sull’onda del successo conseguito nella prima fase congressuale rafforza il messaggio del governatore del Lazio, si propone di sostenere Zingaretti nel suo progetto di cambiamento del Partito Democratico e di intercettare le eccellenze in campo professionale, persone capaci, ciascuna per le proprie competenze, di dare un contributo nei settori più rilevanti per lo sviluppo del territorio. Tra le priorità su cui l’associazione intende mantenere alta l’attenzione le criticità legate ai rallentamenti nelle procedure di ricostruzione post – terremoto e il potenziamento dell’offerta turistica, anche nell’ottica di un rilancio delle aree colpite dal sisma.



E’possibile iscriversi all’associazione accedendo al sito www.piazzamarche.eu.