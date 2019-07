Negozio di abbigliamento in fiamme a Fabriano

Ieri pomeriggio vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano in viale Beniamino Gigli, per incendio in un noto negozio di abbigliamento.

Per cause in fase di ricostruzione, è andato a fuoco un cestino dei rifiuti all’interno del magazzino.I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, utilizzando il motoventilatore hanno fatto defluire il fumo verso l’esterno. Tutte le fasi dell’intervento sono state monitorate con una termocamera per essere certi che il fuoco non si fosse propagato.

Non si segnalano persone coinvolte. Sono stati effettuati i rilievi delle forze dell’ordine per capire cosa abbia scatenato le fiamme che hanno fortunatamente avuto conseguenze limitate.