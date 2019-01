Neve e gelo ieri nelle Marche, disagi in zone sisma

Situazione molto complessa ieri nelle Marche, specialmente nelle zone colpite dal sisma, in cui si sono registrate temperature artiche in molti casi sotto lo zero.

A Camerino e dintorni ad esempio, ieri ancora imbiancati dalla neve, la scorsa notte il termometro è sceso a -5 gradi sotto zero.

Qualche disagio alla circolazione per via delle nevicate delle ore passate e per il ghiaccio comparso viste le temperature sotto lo zero.



Oggi invece meteo in netto miglioramento con temperature un sensibile rialzo dando sollievo alla popolazione ancora in difficoltà ed evitando ulteriori problematiche alla circolazione stradale e pedonale per il ghiaccio su strade e marciapiedi.

