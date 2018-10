Nigeriani arrestati per spaccio all’Hotel House

Anche nel pomeriggio di ieri la Polizia in azione all’Hotel House e al RIVER VILLAGE di Porto Recanati, cosi’ come disposto dalla Questura di Macerata, per debellare i fenomeni legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti in quell’area.

Nel corso dell’attività, diretta e coordinata sul posto dalla Dirigente della Squadra Mobile D.ssa Maria Raffaella ABATE, nella quale sono stati impegnati gli uomini della Squadra Mobile coadiuvati da agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e da unita’ cinofile antidroga, sono stati sottoposti a perquisizione 3 appartamenti in uso a pregiudicati extracomunitari sospettati di essere inseriti nel circuito dello spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposte a controllo 50 persone. 527 sono state invece le autovetture sottoposte a controllo nella zona, dove sono stati effettuati posti di controllo. Nel corso delle operazioni svolte per l’intero pomeriggio, ed in particolare nel corso di una perquisizione operata all’interno di un appartamento in uso ad un cittadino nigeriano di 28 anni, sono state rivenute svariate dosi di marijuana pronte allo spaccio, sostanza che è stata posta in sequestro