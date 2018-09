Nudo e ubriaco nel parco a Senigallia, straniero arrestato

Nel pomeriggio di ieri giungevano diverse chiamate alla Sala Operativa del Commissariato di P.S. di Senigallia con le quali veniva segnalato la presenza di un soggetto particolarmente molesto che si aggirava per i Giardini della Rocca Roveresca.

Gli agenti della Squadra Volante si portavano immediatamente sul luogo indicato per verificare gli accadimenti, rintracciando l’uomo nella zona del porticato che collega via Manni con i giardini.

Il soggetto veniva trovato privo di vestiti nonché in condizioni igieniche assolutamente precarie.

Dopo averlo fatto rivestire- anche perché a quell’ora erano diverse le persone presenti ed anche i giovani che si aggiravano per quell’area-, gli agenti provvedevano ad identificare la persona e contestualmente a contattare il 118 poiché l’uomo fin da subito appariva in stato di ubriachezza , motivo per il quale poneva in essere i comportamenti molesti. Anche per gli agenti non risultavano facili le attività di identificazione.

L’uomo risultava essere un tunisino di circa 50 anni, M.C. che risultava essere irregolare sul territorio dello Stato e già stato destinatario di diverse espulsioni nonché ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato.

Dopo un primo intervento sul posto, il soggetto veniva condotto presso il locale ospedale per le cure del caso.

Gli agenti, alla luce degli accertamenti eseguiti, procedevano dunque a denunciare l’uomo alla locale Autorità giudiziaria per l’inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio delo Sttao, nonche ad elevare una sanziona pari ad oltre 3000 euro per atti contrari alla pubblica decenza nonché a sanzionarlo per ubriachezza.

Continueranno nei prossimi giorni le attività di controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato che, da tempo, monitorano le presenze in quell’area frequentata da soggetti che bivaccano o, comunque, importunano i passanti.