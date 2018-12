Omicidio a Pesaro, Ucciso fratello pentito da Ndrangheta

Cominciano ad affiorare le prime piste e le prime indiscrezioni in merito all’uccisione di un uomo in pieno centro di Pesaro nella giornata di Natale.

Un’esecuzione di stampo ‘ndranghetista nel centro storico di Pesaro. E’ la pista privilegiata dagli investigatori per l’uccisione di Marcello Bruzzese, 51 anni, originario della Calabria, fratello di un collaboratore di giustizia. Era scampato a un agguato nel 1995 a Rizziconi di Reggio Calabria in cui morirono il padre Domenico e un cognato, il marito di una sorella, mentre lui rimase gravemente ferito

Verso le 18:30, due killer incappucciati hanno atteso che parcheggiasse l’auto in garage in via Bovio per poi scaricargli addosso 30 colpi con una calibro 9.



