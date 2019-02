Operazione Islam, preso nigeriano evaso dai domiciliari

Era stato arrestato nel novembre dello scorso anno dalla Squadra Mobile di Macerata nell’ambito della vasta operazione antidroga denominata “ISHAN”. Dopo un periodo di detenzione in carcere, l’uomo si trova ora agli arresti domiciliari presso la propria abitazione che condivide con altri connazionali sito a Macerata.

Nella giornata del 25 febbraio scorso, ad un controllo effettuato dagli agenti della “Volante” proprio per verificare la sua presenza, lo stesso risultava essersi allontanato. Per questo motivo l’uomo, 34 anni, rintracciato dopo poche ore all’interno della propria abitazione dove era nel frattempo rientrato, è stato denunciato all’A.G. per il reato di evasione.