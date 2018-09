Ospedale Marche Nord: cresce il reparto onco-ematologico

Cresce il Polo Onco-Ematologico di Marche Nord, dal punto di vista tecnologico e strutturale. Da una parte c’è la riqualificazione del reparto di degenza di Oncologia, dall’altra la recente attivazione e messa in opera dell’acceleratore lineare per trattamenti stereotassici al servizio dell’Unità operativa di Radioterapia, un’apparecchiatura di ultima generazione che fa slittare il servizio di Radioterapia in vetta alle classifiche dei centri più all’avanguardia d’Italia. Investimenti pubblici di oltre tre milioni e seicento mila euro.

“L’azienda ospedaliera Marche Nord negli ultimi anni si è attrezzata di grandi tecnologie. Grazie alla possibilità che abbiamo avuto di investimenti straordinari in tutta la sanità regionale – spiega il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli – Qui si è concretizzato attraverso la robotica, la chirurgia di altissimo livello e oggi con la radioterapia stereotassica, la possibilità di fare trattamenti radioterapici estremamente mirati di grandissima qualità, si allarga l’offerta di risposte che siamo in grado di dare in questa struttura. Le nuove tecnologie si affiancano a spazi che accolgono sempre meglio le persone, con molto attenzione all’aspetto dell’ umanizzazione e della qualità dei servizi . Investimenti che accompagnano un’azienda che sempre più ottiene risultati importanti come quello di quest’anno sulla mobilità passiva che è migliorata di 10 milioni di euro. Erano anni che si verificava questa tendenza e se si continua in questa direzione saremo in grado di dare risposte sempre più qualificate ai marchigiani e ai pesaresi nel loro territorio”.



In merito al nuovo ospedale il presidente Ceriscioli ha aggiunto: “il prossimo step della sanità regionale è l’avvio del percorso di realizzazione del nuovo ospedale. Siamo all’ultima valutazione tecnica obbligatoria che va fatta prima di mettere in gara l’intera procedura. Le scelte sono state fatte anche in termini di equilibrio, con un forte investimento che viene fatto qui che permetterà di avere una struttura di eccellenza non solo come edificio ma anche sotto il profilo dell’organizzazione e ricollocazione dei servizi, con un piano strategico molto forte. Abbiamo lavorato in questi anni sul contenuto con professionisti e tecnologie e il personale che è aumentato di cento unità per realizzare un contenitore , sapendo di metterci dentro tanta qualità”.

“Un investimento importante sul nostro territorio per la salute in termini di nuove tecnologie e luoghi più adeguati – aggiunge il sindaco di Pesaro Matteo Ricci – un ringraziamento al presidente Ceriscioli e all’azienda che hanno reso possibile questo. Un investimento che avviene in un luogo dove sorgerà il nuovo ospedale sul quale da parte della regione c’è finalmente un disegno chiaro. Ci vorrà del tempo, ma la strada è chiara e ci consente di lavorare al meglio in questo periodo transitorio”.

“Più tecnologie, più servizi ma anche un nuovo reparto che consente una maggiore umanizzazione del percorso – afferma il direttore di Marche Nord Maria Capalbo – inoltre il nuovo acceleratore lineare Versa HD è un’apparecchiatura di ultima generazione che fa slittare il servizio di Radioterapia in vetta alle classifiche dei centri più all’avanguardia d’Italia che consente di colpire i tumori di piccole dimensioni – con radiazione di dosi elevatissime – senza toccare i tessuti sani, e riducendo significativamente il numero di sedute di trattamento. Un trattamento che porta un beneficio enorme per il paziente: si ottiene un risultato di qualità migliorando il percorso in termini di qualità della vita del paziente per i minori effetti collaterali”.

Il presidente si è poi recato al convegno per i trent’anni dell’oncologia, a Palazzo Montani Antaldi. Nell’occasione Ceriscioli ha premiato la dottoressa Giuseppina Catalano, che avviò il reparto nel 1987.

SCHEDA-ONCOLOGIA

Il reparto di degenza ha cambiato volto: 8 camere, 6 singole e 2 doppie, tutte dotate di nuovi servizi igienici con doccia. Non solo: un bagno assistito per il lavaggio di pazienti con impossibilità a deambulare con apposita barella, una nuova area relax per pazienti e familiari con macchine di distribuzione di alimenti e bevande, un’area riservata e protetta per i colloqui tra medici e familiari e un impianto di diffusione sonora per permettere agli ospiti dell’unità di ascoltare musica all’interno della propria stanza. Ovviamente l’intervento ha riguardato anche il rifacimento e messa a norma dei gas medicali, l’adeguamento al progetto antincendio in vigore per l’ospedale di Muraglia, l’acquisto di nuovi arredi – in particolare dei letti di degenza – e la riqualificazione della pavimentazione e del perimetro strutturale. Un lavoro di ristrutturazione importante per un reparto che ospita pazienti critici, che oltre ad aver bisogno delle migliori cure offerte dalla medicina moderna, devono vivere la loro permanenza in ospedale in ambienti accoglienti e confortevoli. La ristrutturazione, che ha interessato una superficie complessiva di 410 mq, ha richiesto un impegno economico pari ad oltre 330mila euro, finanziati dalla regione Marche.

ALCUNI NUMERI SULL’ONCOLOGIA DI MARCHE NORD

L’Oncologia di Marche Nord – presente sia sullo stabilimento ospedaliero di Pesaro che su quello di Fano – ha il numero maggiore di ricoveri in Day Hospital delle Marche, circa 1500 l’anno: ogni giorno varcano la porta del servizio, per sottoporsi al trattamento chemioterapico, in media 19 pazienti a Pesaro e 23 a Fano. Inoltre solo l’Oncologia di Pesaro e quella di Ancona hanno posti letto per la degenza ordinaria.

L’ONCOLOGIA COMPIE 30 ANNI – IL CONVEGNO SUI PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI

A margine dell’inaugurazione del nuovo reparto di degenza della Oncologia di Pesaro, si tiene a Palazzo Montani Antaldi un convegno sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali attivi in Azienda. Un’occasione di confronto sui trattamenti in corso e sull’approccio multidisciplinare alle neoplasie a trent’anni dalla nascita del reparto di Oncologia. Spiega il primario Rodolfo Mattioli: “Durante il convegno, che vede al centro del dibattito e del confronto i vari Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali attivati, verranno affrontati anche le attività che ruotano intorno all’assistenza e all’umanizzazione al paziente affetto da patologia neoplastica. Da segnalare il trattamento di 150 pazienti con il sistema DigniCap, un caschetto che previene la caduta dei capelli nelle donne colpite da tumore al seno in terapia chemioterapica. Spazio verrà dato anche al nuovo ambulatorio delle terapie orali domiciliari attivato a Pesaro, e il nostro staff medico e infermieristico ha partecipato al corso di formazione all’interno del progetto nazionale Hucare sull’umanizzazione dell’assistenza oncologica”.

RADIOTERAPIA

Si chiama Versa HD ed è il nuovo acceleratore lineare, con annessa Tac e lettino adattabile, che dalla fine di marzo è operativo all’interno del reparto diretto da Feisal Bunkheila. Un’apparecchiatura di ultima generazione che fa slittare il servizio di Radioterapia in vetta alle classifiche dei centri più all’avanguardia d’Italia. In parole molto semplici, Versa HD riesce a colpire i tumori di piccole dimensioni – con radiazione di dosi elevatissime – senza toccare i tessuti sani, e riducendo significativamente il numero di sedute di trattamento. Installato, collaudato e messo al lavoro in tempi record (circa 3 mesi), alla fine di marzo è stato trattato il primo paziente affetto da tumore alla prostata. Ma il nuovo acceleratore si presta al trattamento delle neoplasie cerebrali, di fegato, polmone e pancreas e rappresenta una efficace alternativa all’asportazione chirurgica nei pazienti con rischio operatorio elevato o che rifiutano un approccio invasivo.

Un investimento della Regione Marche di oltre tre milioni di euro per una tecnologia di ultima generazione che va ad implementare il parco macchine, già consistente e di qualità, della Radioterapia, oggi al servizio del territorio e centro di riferimento anche per i pazienti provenienti da fuori regione. Una inversione di tendenza, in realtà, cominciata diversi anni fa.

DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI

Nel dettaglio, gli investimenti complessivi per gli interventi strutturali al reparto di Oncologia, finanziati con fondi della Regione Marche, sono stati pari a euro 331.571,64, più l’acquisto di nuovi arredi per un importo di euro 118.884.

L’acceleratore lineare Versa HD per attività di stereotassi ha richiesto un impegno economico, sempre garantito con fondi regionali, pari a euro 3.175.492.