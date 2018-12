Ospedale Nuovo Salesi, aggiudicata la gara d’appalto

“Un altro passo avanti nella realizzazione del Salesi. La Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria delle imprese in concorso. Grazie a questo importante passaggio, l’opera per 112 posti letto e un importo complessivo di 56 milioni, attesa da molti anni e che darà all’Ospedale Pediatrico delle Marche una nuova casa, si avvicina sempre di più alla concretizzazione . Al primo posto la ditta Rizzani in forma di associazione di imprese che, se diventerà l’aggiudicatario definitivo, dovrà terminare i lavori entro tre anni.” Così il presidente della Regione, Luca Ceriscioli annunciando la conclusione dei lavori della Commissione aggiudicatrice della gara di appalto per il nuovo Salesi e che proprio ieri ha aperto le buste con le offerte delle ditte. Cronoprogramma perfettamente rispettato, dunque, che vede ora, entro gennaio, l’ultimo adempimento relativo alla verifica di tutti requisiti di legge della ditta vincitrice per poi procedere all’ affidamento dei lavori che potranno iniziare a marzo prossimo, come da programma.

“Grazie a questo intervento – ha concluso il presidente – gli Ospedali di Torrette potranno dirsi finalmente davvero “Riuniti”. L’ultima parte dell’Azienda, quella dell’Ospedale Pediatrico, prima localizzato nel centro di Ancona, va ad integrarsi perfettamente con il resto della struttura sanitaria regionale, ottenendo il risultato complessivo di una grande Azienda sanitaria che racchiude in sé tutti i servizi più importanti, riaffermando il ruolo che Torrette ha per tutta la regione come elemento di punta del sistema sanitario per acuti.”