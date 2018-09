Ospedali Riuniti: ottenuta certificazione ISO 9001

Nel corso della conferenza stampa presso l’Azienda Ospedaliera di Torrette per presentare l’ottenimento del certificato di conformità ISO 9001:2015 per i Processi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA), il presidente della Regione, Luca Ceriscioli ha parlato di ulteriore garanzia per il paziente.

“La certificazione è soprattutto un messaggio a chi si affida a questa struttura sanitaria che ha peraltro già una buonissima fama. Il fatto di aver voluto certificare la qualità dei percorsi diagnostici e di allargarlo a tutta l’attività aziendale è un’ulteriore forma di garanzia per i pazienti. Una struttura aziendale sanitaria che si mette sotto giudizio e che riceve una certificazione così specifica, prima in Italia, vuol dire non solo mettersi in gioco da parte di tutti, dirigenti, responsabili, operatori con umiltà, ma anche una forte volontà di crescita e di appropriatezza delle prestazioni con un approccio moderno e performante. Del resto , parlando con imprenditori di settori produttivi, ho ricevuto la considerazione che richiedere le certificazioni d qualità ISO ha costituito da subito una svolta molto positiva per il successo dell’azienda, al punto da diventare percorso irrinunciabile. Per tutti i marchigiani quindi la certezza che affidandosi all’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona riceveranno la qualità , peraltro sempre riconosciuta, e addirittura certificata. “