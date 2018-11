Ostetrica ospedale Macerata non vaccinata, arriva licenziamento

Un’ostetrica in servizio presso l’ospedale di Macerata è stata licenziata dopo avere rifiutato più volte di vaccinarsi.

Secondo quanto riporta un quotidiano locale il direttore dell‘Area Vasta 3, Alessandro Maccioni, ha firmato per il licenziamento per giusta causa e senza preavviso dell’ostetrica.

Dovrebbe trattarsi del primo caso in Italia di applicazione di questa normativa.



L’ostetrica, secondo il direttore dell’Area Vasta 3 non avrebbe ottemperato all’obbligo vaccinale di 10 vaccini per operatori sanitari in determinati reparti, tra cui appunto Ostetricia e Ginecologia, così come per la fascia di età da zero a 16 anni.

La Regione Marche e l’Asur, Azienda Sanitaria Unica Regionale hanno avviato un monitoraggio sull’immunizzazione degli operatori con marker, da cui era emersa la posizione dell’operatrice sanitaria.

Nel mentre l’ostetrica si è rivolta ad un avvocato per opporsi al licenziamento.