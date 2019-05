Overdose alla stazione, due giovani denunciati a Macerata

Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico si trovavano nei pressi della Stazione Ferroviaria impegnati unitamente ad altro personale nei controlli dello scalo, quando vedevano transitare a velocità sostenuta un veicolo che usciva dal parcheggio del vicino supermercato “Maxi Coal”. Immediatamente fermato, il conducente del mezzo nell’immediatezza dichiarava che a bordo vi era una persona colta da malore perché in overdose e doveva raggiungere l’ospedale prima possibile. Per guadagnare tempo, l’auto, sul cui sedile anteriore lato passeggero si trovava un uomo piegato su se stesso e in apparenza privo di sensi, veniva scortata dalla “Volante” fino al vicino pronto soccorso dove il soggetto colto da malore veniva affidato alle cure dai sanitari.

Il conducente della vettura, un 43enne residente in provincia, tossicodipendente, riferiva di essersi recato insieme al suo amico all’interno del parcheggio del supermercato ivi ubicato e di aver assunto poco prima eroina. Subito dopo il suo amico si era sentito male. Il ragazzo colto da malore, un 29enne residente a Macerata, veniva rianimato dal personale sanitario e dopo aver ricevuto le cure del caso dopo qualche ora in osservazione veniva dimesso. Tutti e due gli uomini sono stati segnalati alla competente Autorità quali assuntori di sostanze stupefacenti e l’autista dell’auto anche per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Sono in corso indagini al fine di verificare chi avesse rifornito i due delle dosi di eroina.