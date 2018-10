Padova-Lube, Medei: Ancora tanto da lavorare

Padova-Lube, le interviste ai biancorossi dopo la prima vittoria in SuperLega

Bruno: “Sapevamo che la gara di esordio contiene sempre ansia e tensione, inoltre a Padova non è mai facile giocare. Siamo work in progress ma sono arrivati i tre punti, ovviamente lavoreremo tanto per sistemare i nostri meccanismi. Sono fiducioso, abbiamo un bel gruppo e un ottimo staff, vogliamo vincere e fare delle belle cose insieme”.

Giampaolo Medei: “C’è tanto da lavorare come credo sia per tutte le squadre, è ovvio che dobbiamo migliorare ma vincendo perché sin dall’inizio vogliamo essere protagonisti del campionato. Il risultato di stasera è molto positivo, la battuta ha funzionato molto bene e ci ha aiutato nelle fasi più difficili. In alcune situazioni non siamo stati fluidi, in contrattacco e cambio palla: ci sono ampi margini di miglioramento, bisogna sempre però scendere in campo con questa grinta e questa voglia”.



Enrico Cester: “Nel primo set siamo partiti contratti, ci può stare nella prima di campionato. Poi ci siamo rilassati trovando buoni turni di battuta e la gara è andata via liscia. Ho trovato un paio di linee al servizio ed è andata bene, ora pensiamo a lavorare per migliorare e trovare affinità tra di noi: siamo insieme da solo due settimane e ci vorrà ancora un po’ di tempo”.