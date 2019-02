Palafolli, sabato di scena il Teatro del Sorriso

Sabato 16 febbraio 2019 al PalaFolli di Ascoli Piceno nuovo apputamento con la Rassegna di Commedie Ascolinscena che ospiterà la compagnia anconetana il Teatro del Sorriso.

Lo spettacolo in programma si intitola “Chi sa balla’… nun casca mai!” di Giampiero Piantadosi, liberamente tratto dalla commedia “Pignasecca, Pignaverde”, un classico del repertorio di Gilberto Govi. La storia racconta di Felice Bonocore, incorreggibile taccagno, il quale decide di dare la figlia Amalia in sposa all’anziano e ricco cugino Romualdo per motivi di interesse. Poco importa che la ragazza sia ancora segretamente innamorata di Eugenio, un amico d’infanzia costretto dalle circostanze ad emigrare in America: con la sua ostinazione Felice finirà per inimicarsi e mettersi contro tutta la famiglia, spingendo la ragazza alla disperazione. L’inaspettato ritorno dello spasimante di un tempo, divenuto nel frattempo socio di una prestigiosa casa di esportazioni, risveglierà i sentimenti di Amalia, che troverà finalmente il coraggio di ribellarsi al padre mettendolo di fronte alle proprie responsabilità. L’aiuto dello scanzonato signor Isidoro, un vicino di casa che ha preso a cuore la situazione, appoggiato in questo dallo stravagante señor Ramirez, industriale argentino giunto in Ancona per l’acquisto di un piroscafo, sarà determinante per sciogliere i nodi dell’intricato problema e guidare la vicenda verso l’inevitabile lieto fine.

Lo spettacolo “Chi sa ballà…nun casca mai!” è il quinto appuntamento della XII edizione di Ascolinscena ed è l’unico spettacolo in dialetto che sarà ospitato quest’anno.



La Rassegna Ascolinscena ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno ed è sostenuta da FITA GAT MARCHE e UILT. Tra gli sponsor privati si ringraziano la Fainplast Compounds srl, da sempre vicina ad iniziative culturali e sportive, e il Supermercato Tigre di Villa Pigna che ha studiato vantaggiosi sconti per tutti gli abbonati di Ascolinscena. Dopo lo spettacolo, l’Azienda Agricola Biologica TAVIO offrirà una degustazione di vino accompagnata da stuzzichini del Supermercato Tigre di Villa Pigna.

Ospiti di sabato 16 febbraio saranno gli attori de “Il Teatro del Sorriso” che nasce nell’aprile 1997 ad opera di un gruppo di anconetani con precedenti e significative esperienze, maturate presso varie compagnie e formazioni marchigiane di Teatro e Cabaret. Uniti dalla profonda convinzione che una continua e rigorosa ricerca drammaturgica debba costituire sempre la base del lavoro di attori e registi, anche in campo amatoriale, gli attori del Teatro del Sorriso hanno affrontato una serie di sfide vincenti, che hanno portato questa formazione all’attenzione di un pubblico via via sempre più numeroso e affezionato.

I personaggi e gli interpreti dello spettacolo di sabato 16 febbraio sono:

Felice Bonocore: Giampiero Piantadosi

Matilde (sua moglie): Paola Pasquini

Amalia (sua figlia): Eva Ricciardi

Eugenio Diotallevi: Alessandro D’Elia

Arturo Ramirez: Alessandro Sordoni

Isidoro Caraceni: Sergio Armani

Romualdo Moscoloni: Ettore Budano

Lucietta: Annarita Sordoni

Tecnico audio e luci: Giorgio Roselli. La regia è affidata a Giampiero Piantadosi.

La biglietteria del PalaFolli è aperta tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 9:30 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00. E’ possibile avere informazioni allo 0736-35 22 11 o inviando una mail info@palafolli.it.

Inizio spettacolo ore 21:00 – Ingresso € 10,00