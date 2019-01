Pallavolo, settimana tosta questa per la Lube

Domenica di lavoro in palestra e settimana molto intensa in arrivo per la Cucine Lube Civitanova.

Dopo la gara di Perugia, i cucinieri sono rientrati immediatamente nelle Marche e oggi pomeriggio hanno svolto una seduta di pesi e tecnica all’Eurosuole Forum. Incombe, infatti, la trasferta europea in Polonia per la terza giornata del girone di Champions League: martedì alle ore 18.00 Stankovic e compagni scenderanno in campo nella nuovissima Arena di Gliwice (modernissimo palasport appena costruito con 14 mila spettatori di capienza) per affrontare lo Zaksa di Andrea Gardini.

Domattina i biancorossi partiranno all’alba alla volta dell’aeroporto di Bologna, da cui decolleranno in direzione Polonia: nel pomeriggio di lunedì assaggeranno per la prima volta il campo di Gliwice teatro della sfida, molto importante ai fini della qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Mercoledì giornata dedicata al rientro in Italia, da giovedì di nuovo in palestra perché domenica prossima 20 gennaio c’è un’altra durissima trasferta: si torna a giocare in SuperLega, ancora un big match, per gli uomini di De Giorgi l’ostacolo Itas Trentino, remake della finale del Mondiale per Club.



Il programma della settimana dal 14 al 20 gennaio

Lunedì: Viaggio – Tecnica

Martedì: Tecnica – Leg 3 Champions League VS Zaksa (Arena Gliwice – h. 18.00)

Mercoledì: Viaggio – Viaggio

Giovedì: Riposo – Pesi+Tecnica

Venerdì: Riposo – Tecnica

Sabato: Tecnica – Viaggio

Domenica: Tecnica – Giornata 18 SuperLega VS Trento (BLM Group Arena Trento – h.18.00)