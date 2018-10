Pallavolo, week end da urlo per la Videx

Quello che attende M&G Scuola Pallavolo è senza dubbio un weekend da circoletto rosso, denso di impegni ma proprio in quanto tale, davvero tutto da vivere.

Nel giro di poche ore, infatti, tra sabato e domenica, tutti coloro che ruotano attorno al vasto movimento pallavolistico della media valle del Tenna vivranno un turbinio di emozioni, a partire da sabato seraquando alle ore 20:30 la nuova Videx affidata a coach Massimiliano Ortenzi vivrà finalmente il suo esordio nel campionato 2018-19 di Serie A2 Credem Banca (diretta del match su Lega Volley Channel).

La formazione grottese, dopo un precampionato denso di impegni amichevoli finalizzati a velocizzare l’intesa di un eptetto praticamente rivoluzionato rispetto alla passata stagione, inizierà questa nuova avventura (la terza consecutiva in Serie A) lontano dalle mura amiche, più precisamente in lombardia, a Cisano Bergamasco. Avversario di turno la neo promossa Tipiesse dei marchigiani Piccinini e Sbrolla, una formazione che nasce in continuità rispetto alla passata trionfale stagione di Serie B e che nel volleymercato estivo ha visto aggiungere tra le frecce a disposizione di coach Zanchi atleti giovani ma non nuovi alla Serie A2, quali Gaggini (ex Cantù e Monza) e Baldazzi (ex Bolzano e Club Italia). Entusiasmo alle stelle tra i bergamaschi, com’è giusto e comprensibile dopo una promozione ‘tra i grandi’ voluta e meritata; non sarà affatto una partita facile, dunque, per la Videx, il cui errore più grande potrebbe essere proprio quello di sottovalutare un avversario galvanizzato ed in salute, che sa dare il meglio di sé tra le mura amiche come testimonia l’ultima amichevole disputata in cui a farne le spese è stata la quotata Gas Sales Piacenza dell’ex Lube e Nazionale Alessandro Fei.



Nemmeno il tempo di tornare dalla lunga trasferta lombarda e subito di nuovo in campo i “campioni” della Videx, stavolta però nel Palas amico di Grottazzolina e senza dover sudare le fatidiche “sette camicie”: domenica pomeriggio (inizio dalle ore 16:30) avverrà infatti l’evento clou di apertura della stagione, ovvero “M&G Day 2018”. Un appuntamento che, in continuità con quanto avvenuto lo scorso anno, metterà in vetrina l’intero “universo” pallavolistico della Scuola di Pallavolo M&G, dai piccolissimi del “microvolley” fino, appunto, ai campioni della Serie A; 12 gruppi (maschili e femminili) che saranno protagonisti in 14 diversi campionati coprendo, di fatto, tutte le categorie giovanili, provinciali e regionali per culminare con la “punta dell’iceberg” costituita dalla già citata Serie A2 nazionale.

Un programma intenso e variegato, che spazierà dal volley alla musica (grazie alla partecipazione della After Eight Live Band) passando per un piacevole ed immancabile momento gastronomico e tante ulteriori sorprese, per un evento da non perdere con tanti ospiti ed autorità che non vorranno perdere l’occasione di condividere coi presenti la passione comune per la pallavolo ed il territorio.