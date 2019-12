Paolo Carloni vince il 1° Memorial Bertino Baldelli

Chiedete il nome di un giocatore di biliardo apprezzato e conosciuto da tutti per correttezza, lealtà, bravura e valore umano e sportivo e il nostro pensiero vola a Bertino Baldelli.

La bellissima competizione organizzata, dal 9 al 16 dicembre 2019, dal Circolo Concordia insieme ad ABIS Rimini-Pesaro è stata dedicata a Bertino ed ha visto la partecipazione di ben 136 giocatori, segno tangibile del desiderio di partecipare per ricordarlo nel modo più giusto, con quello sport che lui amava tanto.

Bertino detto “Il Biondo” pesarese classe 1943 aveva iniziato a giocare sui panni verdi giovanissimo, a circa 17 anni nel 1960, residente a Pesaro era sua consuetudine svolgere gare e competizioni locali, regionali e nazionali ovunque. In questo modo ebbe modo di farsi conoscere da tantissimi giocatori che riconobbero in lui quelle doti che ancora oggi ce lo fanno ricordare con tantissimo affetto. Dotato di una infinita pazienza era difficile se non impossibile vederlo arrabbiato, era molto buono e non litigava mai con nessuno.

Nel 1967 conobbe la ragazza che divenne poi sua moglie, Giannina Subissati, che lo seguiva sempre durante le trasferte sportive in quei bar ancora densi di fumo (doveva ancora arrivare il divieto di fumo nei locali pubblici). In seguito poi anche la figlia Barbara si unì alla mamma per fare il tifo al papà. Gare che spesso avevano come posta dei premi in natura…prosciutti..formaggi…

Con il passare del tempo e con l’esperienza ebbe degli ottimi risultati sportivi.Tra le innumerevoli gare a cui ha partecipato, ha conquistato più volte il titolo Regionale Marche Singolo, più volte il titolo Over 50 e tante altre gare. Ha partecipato negli anni 80 alle trasmissioni televisive di VGA TeleRimini, emittente televisiva riminese che anticipò le attuali riprese di partite di biliardo in tv, e in coppia con Giancarlo Morri e poi con Fiorenzo Leonardi ne risultò vincitore in diverse edizioni. Bertino venne a mancare il 14 maggio 2018 dopo una breve malattia, nell’ultimo anno aveva rallentato l’attività sportiva per motivi di salute ma il biliardo era sempre presente per lui.

La serata finale del 1° Memorial Bertino Baldelli ha visto la gradita presenza della figlia Barbara, della moglie Giannina Subissati e la sorella Ivana. Marco Balducci gestore del Circolo Concordia ha letto un piccolo pensiero dedicato a Bertino e si è osservato un minuto di silenzio.

La competizione divisa in due sezioni, una per i giocatori di 1-2 categoria e una per quelli di 3 categoria, ha avuto notevole adesione con 136 giocatori (17 batterie) che hanno disputato le qualificazioni nei giorni 09-10-11 dicembre in vari bar della zona di Pesaro. Infine nella serata finale, lunedì 16 dicembre, al Bar Concordia sono scesi in campo i 17 finalisti (9 1°-2° cat. e 8 3° cat-) e si è imposto nella sezione 1°-2° categoria Paolo Carloni (giocatore riminese in forza all’Acli S.Andrea RN) che ha sconfitto in finale Luca Tomassini (Concordia), in semifinale Massimo Morselli, nei Quarti di finale Massimiliano Morelli. Ha prevalso nella sezione 3° categoria Moreno Gnoli (Bar L’Incontro Riccione RN) in finale su Tullio Marchesi, semifinale con Kengie Valentini, Quarti di finale con Amedeo Lunedei. Si ringraziano il direttore di gara Armando del Prete (responsabile del settore biliardo del circolo Concordia, che più volte aveva giocato in coppia con Bertino Baldelli sia come compagno, che come avversario) il Circolo Concordia per la gradita ospitalità e tutti coloro che si sono adoperati per l’ottima riuscita della manifestazione.

Classifica finale Gara 1-2 categoria

1° Paolo Carloni Acli S.Andrea RN

2° Luca Tomassini Concordia PU

3° pari merito Andrea Bacchielli Amatori PU

3° pari merito Massimo Marinelli Morselli

5° pari merito Paolo Gasperini Amatori, PU

5° pari merito Primo Lazzari Amatori PU

5° pari merito Massimiliano Morelli L’Incontro RN

5° pari merito Mario Forti Amatori PU

9° Federico Metalli

Classifica finale Gara 3° categoria

1° Moreno Gnoli L’Incontro RN

2° Tullio Marchesi C.S.B. PU

3° pari merito Kengie Valentini Morselli PU

3° pari merito Marco Mengacci Coop PU

5° pari merito Luigi Dell’Onte B.S.Maria PU

5° pari merito Amedeo Lunedei L’Incontro RN

5° pari merito Salvatore Licchetta Casa Rossa RSM

5° pari merito Alvaro Panzieri Amatori PU

Diamo appuntamento a tutti per la seconda edizione Memorial Bertino Baldelli 2020.