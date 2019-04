Ceriscioli sulla prossima visita del Papa a Camerino: “È un grande dono che il Pontefice fa alla nostra regione. È la seconda visita, dopo quella di Loreto solo due settimane fa, per stare a fianco delle popolazioni colpite dal sisma, un segno di grande vicinanza rispetto al problema più importante che ha in questo momento il nostro territorio. Credo che non siano statisticamente immaginabili due incontri così ravvicinati. Lo riteniamo un segno di profondissima attenzione per tutti noi”