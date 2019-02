Parafarmacia in fiamme nella notte a Collemarino

Alle 22 circa di ieri sera, i vigili del fuoco sono intervenuti a Collemarino di Ancona per incendio.

Per cause in fase di ricostruzione, andavano a fuoco i locali di una parafarmacia all’interno di un complesso commerciale. I vigili del fuoco intervenuti con sei automezzi e 15 uomini, hanno in via precauzionale allontanato le persone che erano all’interno di alcuni locali pubblici adiacenti e una coppia di anziani che alloggiavano nella parte superiore dell’incendio. Al temine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello scenario dell’incendio, le persone allontanata sono rientrate senza al problema sanitario, i locali sono stati posti sotto sequestro dai Carabinieri in modo da effettuare ulteriori rilievi per accertare le cause dell’incendio.