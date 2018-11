Paura nella notte ad Ancona, due auto in fiamme

Grande paura nella notte nel capoluogo dorico fortunatamente senza conseguenze.

Alle 1.00 di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Ancona in via San Costanzo per incendio. Per cause in fase di accertamento sono andate a fuoco due vetture parcheggiate. I vigili del fuoco intervenuti con due automezzi e sette uomini hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’incendio, non si segnalano persone coinvolte.

Sono dunque al lavoro le forze dell’ordine, giunte sul posto per effettuare i rilievi del caso, per cercare di ricostruire quanto accaduto e capire cosa ha innescato le fiamme nella notte.