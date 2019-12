Per natale tutti vanno alla capanna

Domani alle 17 nell’Auditorium San Rocco di Senigallia spettacolo natalizio per bambini “Tutti vanno alla capanna” del Teatro alla Panna,Stagione del Teatro ragazzi del’Atgtp

Domenica alle 17 all’Auditorium San Rocco di Senigallia le compagnie Atgtp/Teatro alla Panna presentano “Tutti vanno alla capanna”, in cui burattini, attori ed oggetti danno vita ai personaggi del Presepe. Lo spettacolo è proposto nell’ambito della 36esima Stagione di Teatro Ragazzi organizzata dall’ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, con il sostegno del Comune di Senigallia, di Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, e della Regione Marche-Servizio Beni e Attività Culturali

“Vi proponiamo uno spettacolo legato ad una ricorrenza e lo facciamo con uno scopo preciso: svelare alcuni retroscena!”, spiegano i burattinai in scena. “Vorreste sapere cosa si diceva la gente mentre aspettava nella calca la notte di quel primo Natale? Vi piacerebbe conoscere il pensiero del Bue e dell’Asinello? Sareste curiosi di ascoltare la viva voce di Melchiorre? Bene, siamo in grado di svelare tutto questo e molto altro ancora!”.

“Tutti vanno alla Capanna” è uno spettacolo per Natale che si ispira al Presepe, dando vita ai suoi personaggi colti nella concitazione del cammino verso la Capanna. I Re magi, due soldati romani, un contadino e sua figlia, un cane e un agnello sono i protagonisti di storie che si alternano e si intrecciano. L’evento è vissuto da tutti i personaggi con curiosità ed eccitazione, ne intuiscono l’importanza senza riuscire ancora a decifrarne la sostanza. Da ciò una rappresentazione del Presepe in una atmosfera di movimentata quotidianità da cui scaturisce una comicità leggera e assolutamente rispettosa dell’aspetto religioso. Lo spettacolo infatti suggerisce la presenza della Famosa Famiglia senza mostrarla, anche se è proprio lì davanti, tra il pubblico e il Bue e l’Asinello, che sono i conduttori del gioco. In scena tecniche miste: burattini, oggetti e attori con lo scopo di far risaltare il racconto in modo che ogni singola parte sia espressa al meglio.