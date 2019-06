Perde alla slot e la sfascia per rabbia, arrestato polacco

Ha perso nuovamente tantissimi soldi alle slot machine e un 45enne, senza fissa dimora di origini polacche, ha sfogato la propria rabbia sfasciando la macchinetta, facendola cadere sul pavimento e danneggiandola nel tentativo di recuperare l’incasso.

L’episodio è avvenuto in una tabaccheria in Corso Carlo Alberto, vicino a via Generale Pergolesi. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Ancona, allertati da una chiamata al 112, per tentato furto e danneggiamento aggravato. Dopo una notte passata in camera di sicurezza il 45enne verrà processato con rito direttissimo cominciando dunque il suo iter con la giustizia italiana per quanto commesso.