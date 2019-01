Persona intossicata da monossido a Sassocorvaro

Nella prima mattina della giornata della giornata odierna, alle 7.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sassoferrato località Aspro in Frazione Coldellanoce per soccorso a persona.

La squadra VVF ha collaborato con il personale del 118 per soccorrere quattro persone (due adulti e due minori) all’interno dell’appartamento per una presunta intossicazione da monossido di carbonio. Successivamente è intervenuto il personale del nucleo specialistico N.B.C.R. (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico) per monitorare con attrezzature specifiche i locali dell’appartamento interessato. Si allegano delle raccomandazioni per la popolazione.

Le raccomandazioni dei vigili del fuoco



“Il gas tossico è infido perché non si avverte alcun odore né colore. Si produce negli impianti e stufe installati male, o non mantenuti correttamente, e nei locali chiusi senza alcun spiraglio di aerazione. Si raccomanda pertanto a tutta la popolazione di affidarsi a tecnici abilitati per sottoporre l’integrità e la pulizia della canna fumaria, nonché la conformità alle norme tecniche del proprio impianto o apparecchio, ed evitare assolutamente il fai da te”.