Persona investita sui binari della linea Bologna-Ancona

Tragedia sui binari che si trovano tra Cesena e Selva di Forlì dove un una persona è stata investita da un treno perdendo la propria vita.

Proprio per questo motivo è stato sospeso il traffico sulla linea ferroviaria Bologna-Ancona per l’investimento di una persona sui binari tra Cesena e Villa Selva (Forlì) avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina.

Sul posto è presente l’autorità giudiziaria per i rilievi. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione dei treni: si sono registrati cancellazioni, anche parziali, di regionali, e ritardi di almeno due ore e mezzo per alcuni convogli, sia regionali sia Frecce in transito tra Pescara e Milano, Ancona e Milano, Venezia e Lecce. La situazione è in fase di evoluzione mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire cosa sia successo e le motivazioni.