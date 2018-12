Persona scomparsa a Jesi, ricerche continue dei VVF

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Jesi in zona campo Boario per la ricerca di una persona anziana scomparsa da ieri sera.

Sul posto sono presenti, oltre alle squadre ordinarie, il nucleo elicotteri dei Corpo dei Vigili del Fuoco di Pescara giunti in ausilio, oltre a 2 unità cinofile e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per mappare la zona di ricerca.

Presenti anche i volontari della Protezione Civile coordinati dal personale Vigili del Fuoco.

In apprensione i famigliari che non hanno notizie dunque da molte ore e temono possa essere successo qualcosa di grave. Le operazioni di ricerche messe in atto proseguono senza sosta.