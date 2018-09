Perugia-Ascoli, Vivarini: Partita sentita dalle tifoserie

Prima della seduta di rifinitura Mister Vivarini ha parlato così in conferenza stampa.

“Il Perugia è una squadra molto attrezzata e ambiziosa, ha rinnovato tanto l’organico come noi, ha un centrocampo fortissimo, buoni attaccanti e quindi ci sarà da battagliare, sarà una partita da giocare con grande determinazione e piglio. Gli umbri hanno caratteristiche totalmente differenti da noi anche se utilizzano il 3-5-2, interpretano il modulo in modo diverso, hanno buone idee di gioco e qualità a centrocampo che può crearci problemi. Con un avversario così devi essere bravo a giocare perché, se gli lasci spazio, ha individualità che fanno male. Dovremo limitare gli spazi al Perugia e avere i reparti stretti. Se riusciamo ad avere un pizzico di fortuna negli episodi, riusciremmo ad avere quell’entusiasmo e sicurezza che sono fondamentali all’inizio. Chi ben comincia ha già un bel passo. Da parte nostra servirà molta concentrazione e sono certo che andremo a fare una grande prestazione, sappiamo che questa partita è sentita, ci saranno più di mille tifosi a spingerci e ci fa piacere che assisterà alla gara anche Patron Pulcinelli quindi ci teniamo in modo particolare a fare bene”.

Formazione: “Tutte le settimane vorrei avere problemi di abbondanza di scelta, questi li ritengo problemi positivi. E’ vero, a centrocampo Frattesi, Baldini e Cavion stanno facendo tutti bene. E’ il lavoro della difesa quello che ha bisogno di maggiore tempo per avere la quadratura, l’affiatamento e l’equilibrio. Casarini-Zebli? Casarini sta facendo bene il ruolo del play, lui che ha giocato spesso mezzala, è una bella lotta con Zebli, che ha dinamismo e aggressività. Sono due buoni calciatori che si stanno giocando la titolarità. Frattesi-Baldini? E’ un altro ballottaggio positivo, deciderò domani chi impiegare. Ninkovic? In questi giorni mi ha dato segnali di grande ripresa. Rosseti? Per la prima volta questa settimana si è allenato col gruppo, non ha problemi, ma è necessario tempo per integrarsi, sono contento che abbia ripreso con noi. Sono indisponibili Coly per un problema al ginocchio, Ngombo per un risentimento al quadricipite e Ingrosso, che comunque è in recupero. Kupisz? E’ arrabbiato, sente di poter dare di più di quello che sta dando”.



Sul mercato: “La Società si è data da fare un bel po’, ha cercato di rinnovare la squadra, all’inizio ho dato un indirizzo e un pensiero tattico, la squadra ha potenzialità importanti, molti giocatori sono arrivati nelle ultime settimane e la squadra, nettamente rinnovata, ha tanto da lavorare per capire la mentalità e l’organizzazione di gioco; le cose stanno andando nel verso giusto e lasciano ben sperare”.

L’addio di Mengoni: “E’ il capitano dell’Ascoli e l’ho trattato sempre da capitano, ha sempre dimostrato di essere una persona importante, ha ancora voglia di essere protagonista assoluto e qui la concorrenza era altissima con i nuovi arrivi. Mengoni è un giocatore di grande spessore e carisma e, quando un calciatore così va via, dispiace sempre moltissimo, l’ho apprezzato per professionalità e voglia di fare, gli rivolgo un grande in bocca al lupo”.