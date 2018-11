E’ stato siglato questa mattina il Protocollo di Intesa tra Regione Marche e IDECOOP (Istituto di Sviluppo e Credito Cooperativo) della Repubblica Dominicana, documento che sigilla la proficua collaborazione per il settore della pesca.

All’ottavo piano di Palazzo Raffaello, l’assessore Angelo Sciapichetti e la delegazione domenicana, rappresentata da Ramon Victoria Molina, Sub Direttore Generale Esecutivo, Marino Brito Pimentel, Direttore Legale, e Ramon Osiris Blanco, Direttore delle Relazioni Internazionali ed Inter Istituzionali, accompagnati dal Console Onorario Ennio Di Foglio, hanno sottoscritto il documento che prevede un costante scambio di informazioni e collaborazione tecnica nel settore della pesca consolidando di fatto il rapporto di amicizia e cooperazione avviati da anni dalla Regione Marche.

Onorati dell’incontro tutti i presenti: “Si tratta di un primo passo per una collaborazione sempre più stretta tra Italia, Regione Marche e Repubblica Dominicana – ha detto l’assessore Sciapichetti – si intensifica il rapporto per la crescita e lo sviluppo di un importante settore come quello della pesca e delle professionalità collegate”. “Un atto bello e progressista – per i rappresentati della Repubblica Domenicana – che permette di consolidare i rapporti con una Regione che è un modello di sviluppo per il mondo”. Accordi che si auspica potranno essere rafforzati anche nel settore del ‘freddo’ con un visita imminente in terra domenicana da parte di una delegazione marchigiana.



La Repubblica Dominicana, con gli oltre 1500 km di costa e 16 province costiere, dispone di una notevole ricchezza di pescato nelle sue acque ma presenta carenze a livello di dotazione di flotta e di formazione del personale di bordo riguardo a moderne attrezzature di pesca e strutture di commercializzazione e vendita. La Regione Marche, forte della sua esperienza e capacità nel settore della pesca, si inserisce concretamente in un progetto di sviluppo del settore ittico del Paese caraibico. Il protocollo, nell’interesse reciproco delle parti, promuove la collaborazione e lo scambio di informazioni nell’ambito della formazione con l’attivazione di progetti e attività specifiche di formazione professionale per gli operatori del settore della pesca; allo stesso tempo sviluppa la cooperazione tecnica e la collaborazione nel settore commerciale della pesca.