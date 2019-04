Un altro importante risultato messo a segno dalle forze dell’ordine nella lotta alle sostanze stupefacenti nella nostra regione.

Un 39enne italiano è stato arrestato dai carabinieri Agugliano che nella giornata di Pasqua lo hanno trovato in possesso di quattro piante di marijuana.

Durante un servizio preventivo, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto in un contenitore di stoffa le piantine con l’occorrente per la coltivazione. Il 39enne, un libero professionista, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacente a fini di spaccio e posto ai domiciliari. Nella mattinata di Pasquetta, il gip ha convalidato l’arresto ed è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti dell’indagato, che è stato rimesso in libertà.