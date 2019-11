Piazza Artigiana protagonista con 50 espositori

L’eleganza del calzaturiero e della pelletteria, i sapori delle tipicità locali, la creatività dell’artigianato artistico. Per tre giorni Piazza Pertini si trasforma in “Piazza Artigiana”. L’evento, organizzato da Temporary Events Organization (T.E.OR.) in collaborazione con la Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino e con il patrocinio del Comune di Ancona, si terrà venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre e porterà in piazza oltre 50 espositori provenienti da tutte le Marche, dalle ore 9 alle ore 20.

Il Presidente territoriale di Ancona della Confartigianato Paolo Longhi, ha sottolineato: «Piazza Artigiana si inserisce in un contesto di iniziative curate da Confartigianato che si svolgeranno per tutto il mese di Novembre a Piazza Pertini. In questa occasione l’obiettivo è dare risalto all’artigianato di qualità, ai prodotti dell’antiquariato, in una cornice che deve essere una sede dedicata alla rappresentazione delle economie e degli operatori dell’artigianato, anche alimentare».

Giacomo Delsere, ha ribadito l’importanza della preziosa collaborazione tra i maestri artigiani che mettono a disposizione dei cittadini prodotti eccellenti e prelibatezze. Grazie all’incontro con le realtà produttive, Piazza Artigiana proporrà proposte come le eccellenze del gusto e dell’artigianato marchigiano in una colorata e vivace esposizione dove sarà possibile acquistare direttamente dai produttori. Nell’area dedicata al food, sottolinea Giacomo Ciccono Massiresponsabile sindacale di Confartigianato Artistico e Turismo, ci saranno prodotti caseari, di norcineria, olio, prodotti da forno, vino, legumi e cereali. Tra gli stand capi d’abbigliamento, accessori, calzature e pelletteria, bigiotteria e tanto altro.

Presente a Piazza Artigiana anche esposizione e vendita del miglior artigianato artistico del territorio con manufatti unici, opera dei maestri artigiani che partecipano al progetto “La Via Maestra” della Confartigianato.

La manifestazione che ha registrato un grande successo di visitatori su svolgerà anche domani domenica e sarà quindi un’occasione per grandi acquisti di produzione artigianali a chilometro zero.