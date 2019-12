Pisa-Ascoli, Zanetti: Sfida contro una squadra ostica

Mister Zanetti ha tenuto, al termine della seduta di allenamento di oggi, la conferenza stampa di presentazione della sfida col Pisa.

“Sarà una partita difficile contro una squadra ostica, che ha un buon gruppo e che sta facendo un buon campionato. Noi dobbiamo provare a vincere perché significherebbe tornare a pensare in grande; non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ancora arrabbiati per la gara di Udine, io per primo, eravamo partiti da Ascoli con buoni propositi e siamo tornati senza nulla. Non c’è tempo per piangersi addosso, a poche ore dalla partita di domenica non posso ancora dire su chi potrò contare, oggi Andreoni si è allenato, Padoin no, vedremo domani. Ninkovic? Mi dispiace per il ragazzo, per la squadra e per la Società perché dovremmo dare sempre un’immagine giusta all’esterno. Fuori dal campo, come ho detto più volte, Nikola è un ragazzo eccezionale e di cuore, ma in campo fa fatica a controllarsi quando crede di aver subito un torto”.