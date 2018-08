Pizza Color Run a San Lorenzo, ricco programma

Grandi novità e conferme. E’ ricchissimo il programma della quinta edizione di Pizza in Piazza, che si terrà a San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino, il 24, 25, 26 agosto.

Ad organizzare la manifestazione, che anno dopo anno ha riscosso un successo di pubblico e critica sempre maggiore, attirando migliaia e migliaia di visitatori, la Pro loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con i patrocini dell’assemblea legislativa delle Marche, della Provincia, della Confcommercio di Pesaro e Urbino, oltre a quello dell’Unpli regionale.

Accanto alla proposta gastronomica di assoluta qualità, grazie all’utilizzo dei migliori prodotti italiani e alla presenza della Nazionale Acrobati Pizzaioli, tanti appuntamenti per giovani e ragazzi.

Confermatissima, sabato pomeriggio, la divertente Pizza Color Run: corsa pazza dai mille colori lungo il centro laurentino, in un contesto ricco di colori, musica ed allegria. Iscrizioni in piazza dalle 15, a seguire la partenza. Il percorso è di circa 2 km. Si consiglia di indossare una t-shirt bianca per ottenere il massimo risultato di colori che sono al 100% a base naturale. Premio per il vestito più originale.



Viale Regina Margherita diventerà il Viale degli Artisti per accogliere spettacoli di magia e giocoleria, circo e teatro, acrobazie e tante, tante bolle.

Sabato sera in piazza lo spettacolo ‘L’ultimo dominatore del fuoco’ di Yassin Kordoni, domenica, a partire dalle 19 sarà la volta di Francesco Silviotti, Chiara Vitale, Yassin il mago, l’intraprendente Gingerina.

Nella splendida cornice dei giardini pubblici la Pro Loco giovani allestirà la cantina StraPizzami, aperta sabato e domenica, dove degustare tante specialità a base di carne locale (hamburger e cheesburger), ma anche piadina, patatine e tanto altro. Assoluta novità l’Acro-bar con la partecipazione di un barman acrobatico della Flair Academy.

E non mancherà ottima musica, con gli High voltage e Dj Morru il sabato, il Duo Edo Gili e The Perticars la domenica.

Divertimento assicurato anche per i più piccoli con giochi, animazione, gonfiabili e laboratori . Domenica pomeriggio sarà presente l’associazione ‘Il topo con gli occhiali’. Domenica pomeriggio la Nazionale Acrobati Pizzaioli insieme ai volontari dell’oratorio L’Aquilone cureranno i laboratori per bambini per imparare a fare la pizza. E per chi vorrà, lungo il viale, sia sabato che domenica,’Ri-Giocami’: mercatino del riuso e dello scambio.

Ingresso libero. Maggiori informazioni pagine Facebook: Pizza in Piazza e Pro Loco San Lorenzo in Campo