Polemiche su Pieroni dopo frase in TV sui Romani

L’assessore al Turismo della Regione Marche, Moreno Pieroni, in merito alle polemiche emerse in seguito alla trasmissione televisiva andata in onda nei giorni scorsi, intende chiarire che non era sua intenzione offendere.

“Si è trattato semplicemente di una frase che andava interpretata in modo diverso ed era indirizzata al mio diretto interlocutore presente in studio. Non c’entrano nulla né i romani né Roma, che ritengo una delle città più belle del mondo – chiarisce Pieroni – e non si possono strumentalizzare tematiche importanti come quella del sisma (come purtroppo avviene sempre più spesso) estrapolando solo alcune frasi dal contesto.

Ho tanti amici romani, anche di origine marchigiana, che non mi permetterei mai di offendere” conclude Pieroni.