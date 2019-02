La Squadra Mobile ascolana ieri pomeriggio ha arrestato un cittadino marocchino di 38 anni, da anni gravitante nell’area di San Benedetto del Tronto, ma di fatto senza fissa dimora, in esecuzione di un provvedimento esecutivo emesso dalla Procura della Repubblica di Teramo.

L’uomo che si è presentato spontaneamente in Questura ha da scontare una pena definitiva di oltre 4 anni per reati inerenti gli stupefacenti e reati contro il patrimonio. Per lui si sono aperte le porte di Marino del Tronto.