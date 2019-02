Polizia arresta due persone per droga nel Piceno

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del crimine diffuso sul territorio, in particolare al fine di reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti lungo la riviera, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile ascolana, nella tarda serata di ieri hanno arrestato un albanese, H.M. 45enne, ed un italiano di 50 anni per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività di polizia ha origine da alcune segnalazioni relative al fatto che un sambenedettese fosse solito incontrare svariati consumatori di sostanze stupefacenti al molo del porto rivierasco; nella giornata è stato effettuato un sevizio di controllo da personale della Squadra Mobile ascolana, l’italiano è stato intercettato mentre rincasava a bordo di uno scooter, dopo essersi incontrato con un uomo che, nei pressi di uno chalet di Grottammare, veniva visto consegnargli un pacchetto.

Dal controllo effettuato emergeva che, in un sacchetto del pane, era celata una confezione termosaldata contenente una cinquantina di grammi di cocaina purissima.



La successiva perquisizione dell’abitazione in via Carducci ha permesso di scoprire un vero e deposito ove l’uomo deteneva grasse quantità hashish:

due tavolette ed una decina di panetti di 100 grammi ognuno, oltre ben 44 ovuli di 10 grammi ciascuno, per un totale di oltre 3 kg di hashishpronto per essere immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio.

Altro personale dell’Antidroga della Squadra Mobile ascolana nel frattempo non perdeva di vista l’uomo che aveva consegnato la cocaina al 50enne; dalla perquisizione dell’abitazione del 45enne albanese, in via Fiscaletti, venivano trovate altre 3 dosi di cocaina pronte per essere spacciate al dettaglio.

I due sono stati arrestati e per loro si sono aperte le porte del carcere di Marino del Tronto, in attesa dell’udienza di convalida.