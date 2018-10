Convocato e presieduto dal Prefetto di Ascoli Piceno, Rita Stentella, si è riunito stamane presso la Sala Giunta del Comune di San Benedetto del Tronto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

All’ordine del giorno la disamina delle problematiche affrontate durante la scorsa stagione estiva, i dispositivi di sicurezza e prevenzione attuati dalle Forze dell’ordine e le iniziative di contrasto al cd. fenomeno della “movida”.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza dell’incontro odierno che consente alle Forze dell’ordine e alle Amministrazioni, un costruttivo confronto anche con le associazioni di categoria, in un quadro di sicurezza integrata, tale da calibrare gli interventi in maniera sempre più mirata, sulla base delle esigenze del territorio.



Come emerso nel corso dell’incontro, tutte le iniziative intraprese hanno consentito di dispiegare un complesso ed articolato sistema di prevenzione e contrasto. Capillari e costanti sono stati anche i servizi di vigilanza, tesi a verificare il rispetto dei divieti di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche. Conformemente alle direttive ministeriali, sono stati intensificati i servizi di contrasto al commercio abusivo e alla vendita di prodotti contraffatti.

Il continuo e sinergico impegno assicurato dalle Forze di polizia, dai Vigili del fuoco e dalla Capitaneria di Porto, con l’importante supporto delle polizie locali, ha consentito di concludere delicate operazioni con l’individuazione degli autori dei reati.

I Sindaci dei comuni rivieraschi, nel condividere i positivi risultati conseguiti, hanno evidenziato la necessità di mantenere sempre alto il livello di attenzione, assicurando il proprio impegno ad ogni iniziativa volta a migliorare il senso di sicurezza dei cittadini.

Al riguardo, il Sindaco di San Benedetto del Tronto ha preannunciato che a breve verranno attivate le telecamere per la videosorveglianza di alcune zone strategiche del territorio. Si tratta, ha aggiunto, di un altro importante tassello del “mosaico

sicurezza” che viene ricomposto in attuazione del cd. “patto per la sicurezza” stipulato in Prefettura e rinnovato il 18 marzo u.s.

Il Vice Sindaco di Grottammare ha assicurato che analoga iniziativa è stata avviata anche nel suo territorio.

Il Sindaco di Cupra Marittima ha confermato il buon esito della decorsa stagione turistica e i positivi risultati raggiunti in tema di contrasto all’abusivismo commerciale grazie anche all’ ausilio delle Forze dell’Ordine.

Presenti all’incontro oltre ai rappresentanti delle Amministrazioni interessate, i vertici delle Forze dell’ordine, i rappresentanti dei Vigli del Fuoco e della Capitaneria di Porto, il Presidente di Confcommercio ed i rappresentanti di Confesercenti e dell’Associazione Albergatori.