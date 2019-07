Polizia blocca bus con sei migranti a bordo a Macerata

I nigeriani non riescono a riaprire una breccia per riappropriarsi del mercato della droga a Macerata dove sono stati definitivamente allontanati grazie ai controlli capillari della Polizia disposti dal Questore Antonio PIGNATARO (foto) e coordinati dal Dirigente la Squadra Mobile, Dott.ssa Maria Raffaella Abbate (foto).

L’organizzazione criminale nigeriana, quasi quotidianamente, sta provando in tutti i modi di riappropriarsi del mercato dello spaccio della città di Macerata e costituire nuovamente l’emporio dove tutti possono acquistare qualsiasi tipo di sostanza stupefacente. I controlli che vengono effettuati quotidianamente presso la stazione ferroviaria, i terminal dei bus che provengono dalla provincia hanno fatto desistere gli spacciatori dall’utilizzare questi mezzi al fine di evitare controlli e quindi sequestri di sostanza stupefacenti. Non avendo altre possibilità di raggiungere la città, l’input che è stato dato ai soldati spacciatori di queste organizzazioni criminali è quello di raggiungere la città di Macerata con veicoli privati per eludere i controlli di polizia e fingere di essere braccianti agricoli intenzionati a raggiungere i loro posti di lavoro. Tale “modus operandi” non era sfuggito all’attenta analisi investigativa del Dirigente la Squadra Mobile, Dott.ssa Maria Raffaella ABBATE, la quale disponeva ulteriori capillari controlli nelle arterie stradali per bloccare questo flusso di spacciatori.

Infatti nel pomeriggio di sabato gli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Volanti diretta dal Dott. COMMODO Lorenzo hanno proceduto al controllo di un pulmino condotto da sei stranieri di cui 5 nigeriani ed un senegalese dai 21 ai 28 anni arrivati in Italia con i barconi della speranza per venire a spacciare eroina e cocaina in Italia.



Nel contesto dell’intervento i poliziotti insospettiti, alla luce delle direttive ricevute a seguito di briefing operativi quotidianamente svolti alla Squadra Mobile sul fenomeno dello spaccio procedevano al controllo dei soggetti e da una perquisizione accurata del veicolo e sulle persone rinvenivano ben 45 dosi di sostanza stupefacente già suddivise in involucri pronti alla vendita e contenenti 15 dosi di cocaina e 30 di eroina destinata al mercato maceratese occultate all’interno del veicolo.

Pertanto i sei venivano fermati e condotti in Questura dove, a seguito degli accertamenti, uno di questi si attribuiva il possesso della sostanza stupefacente, atteggiamento tipico delle organizzazioni criminali finalizzato ad evitare il coinvolgimento degli altri.

I nigeriani controllati non fornivano una spiegazione sulle motivazioni della loro presenza a Macerata anche se quasi tutti sono regolari sul territorio nazionale muniti di permesso di soggiorno per asilo e protezione internazionale, eccetto un nigeriano che è stato immediatamente espulso.

Lo sforzo degli uomini della Polizia di Stato è continuo ed ha la finalità di procedere all’identificazione e al controllo di qualsiasi persona la cui presenza non sia stata mai rilevata in città pertanto oltre ad effettuare costanti controlli di soggetti sospetti appiedati e soggetti provenienti dalla provincia a bordo di autobus si sono stati incrementati i controlli di autovetture e proprio ieri, durante il servizio operato all’interno dell’area commerciale di Montecassiano, veniva notato il pulmino di colore scuro che gli operatori, sottoposto al controllo di Polizia.

I controlli saranno continui e capillari precisa il Questore, anche su input del Prefetto Dott.ssa Iolanda ROLLI che sul fronte della criminalità nigeriana e lo spaccio della droga promuove iniziative e Comitati per l’Ordine e la sicurezza pubblica al fine di evitare un eventuale apertura di una breccia che possa in qualche modo far ritornare la città di Macerata il centro dello spaccio per tutta la Provincia.

Pertanto anche con l’avvento dell’estate e le complicazioni che ne possono derivare, grazie ai rinforzi che il Signor Capo della Polizia destina alla città di Macerata i controlli sono incrementati in modo da garantire la massima sicurezza alla città.