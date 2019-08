Polizia, raffica di controlli nel week end nell’anconetano

Continuano i controlli disposti dal Questore Cracovia per prevenire i furti in abitazione e rendere tranquilla la presenza di turisti e cittadini.

Nel fine settimana sono state controllate dai poliziotti ben 230 persone, di cui 78 stranieri, e 65 veicoli.

I controlli hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un cittadino italiano di 57 anni, senza fissa dimora, controllato in via della Loggia, per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Ancona.



E’ stato inoltre denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 48 anni, senza fissa dimora, perché clandestino e per aver procurato lesioni personali aggravate ad un suo connazionale. I due in zona porto erano giunti a lite per futili motivi ed il denunciato minacciava e colpiva al volto l’amico, facendogli vedere anche un coltello a serramanico, poi sequestrato dai poliziotti della Volante.

Da ultimo è stato denunciato un 31enne marocchino, gravato da decreto di espulsione ed ordine del Questore, che in Corso Carlo Alberto entrava all’interno di un negozio ed iniziava ad infastidire il titolare. Il cittadino marocchino veniva accompagnato in Questura, denunciato in stato di libertà e condotto presso il CIE di Potenza.