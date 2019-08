Polizia salva vita ad un’anziana ad Osimo

Domenica 18 agosto, verso le ore 08.00, una volante del Commissariato di Osimo (AN), durante il normale servizio di controllo del territorio, transitava in Via San Francesco dove, all’altezza della chiesa di San Giuseppe Da Copertino, veniva bloccata da un uomo che chiedeva aiuto.

L’uomo, al telefono con personale del 118, segnalava la presenza in chiesa di una donna anziana riversa a terra e priva di sensi, in probabile arresto cardio circolatorio, sentitasi male durante la messa.

I poliziotti, entrati immediatamente in chiesa, si avvedevano di una donna a terra priva di sensi ed un’altra donna sopra di lei che stava tentando di rianimarla praticando un massaggio cardiaco che, purtroppo, non dava risultato positivo.



Uno dei due operatori, prontamente e con spirito di iniziativa, si sostituiva alla donna nel praticare il massaggio cardiaco in maniera senza dubbio più energica, facendo rianimare l’anziana donna, salvandole la vita.

Infatti, grazie all’intervento determinato e preciso dell’agente, la donna, dopo aver emesso alcuni colpi di tosse, riprendeva a respirare e riprendeva conoscenza.

L’operatore del Commissariato si metteva quindi al telefono con il 118 fornendo dettagliate indicazioni per l’intervento sul posto del personale medico che giungeva poco dopo.

La donna, classe 1945 residente ad Osimo (AN), veniva successivamente trasportata al pronto soccorso per le ulteriori cure del caso.