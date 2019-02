Polizia Scientifica, aperta mostra “Frammenti di storia”

La mostra fotografica Frammenti di Storia, l’Italia attraverso le impronte, le immagini, e i sopralluoghi della Polizia Scientifica racconta alcuni dei momenti salienti che hanno caratterizzato il lavoro di chi, da sempre, è in prima linea per mettere in campo le tecnologie più avanzate al servizio dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Si tratta del primo evento di questo tipo, dedicato finalmente ai valori e alla storia ultracentenaria della Polizia Scientifica.

A partire dai primi del Novecento, una delle principali attività d’intervento è stata quella di cristallizzare la scena del crimine. E qui, quasi allo stesso modo, con questa mostra si è scelto di puntare su documenti e fotografie per fermare per sempre il tempo su alcuni momenti più drammatici dell’Italia degli ultimi decenni.



L’arresto di Sandro Pertini, l’omicidio Matteotti, il mostro di Firenze , le stragi di mafia e quelle dell’eversione nera a livello nazionale e l’omicidio Colacioppo, l’uccisione di Valerio Viccei, lo scontro tra i tornado, il terremoto a livello provinciale rappresentano solo alcuni dei frammenti di storia scelti: un’occasione irripetibile per guardarsi allo specchio e confrontarsi con il passato, ma anche con il futuro che ci aspetta.

La mostra sarà inaugurata il giorno 9 febbraio alle ore 11.00 presso Palazzo San Filippo sede della Prefettura. Il percorso inizierà all’ingresso della Prefettura e si snoderà lungo la scalinata interna fino al 2° piano piano di rappresentanza della Prefettura ove in una delle stanze verrà ricostruita una scena del crimine a cura della Polizia Scientifica.

L’apertura gratuita al pubblico seguirà i seguenti orari:

09 febbraio 2019: dalle ore 15.00 alle ore 19.00

10 febbraio : dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

11 febbraio : dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

12 febbraio : dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.