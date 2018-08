Polizia scova a Senigallia deposito di bici rubate

Nella mattinata odierna personale del Commissariato di P.S. di Senigallia, di seguito ad una segnalazione circa movimenti sospetti, effettuava un sopralluogo , in zona Saline, all’interno di un vasto appezzamento di terreno ove ricade un casolare disabitato.

Detta struttura appariva esternamente in stato di abbandono con porte e finestre completamente divelte.

Giunti all’interno del casolare, gli agenti effettuavano dei controlli nelle stanze del casolare ed in una di queste rintracciavano numerose bici accatastate per complessive circa 30 biciclette.



Le bici, la maggior parte delle quali per adulti ma alcune anche da bambino, apparivano alcune ancora in buone condizioni, altre abbastanza usurate o prive di alcuni elementi ( ruote, sellino etc..), ma comunque la maggior parte di esse erano ancora utilizzabili.

Dalle informazioni raccolte è probabile che da alcuni giorni questo fosse un luogo ove venivano depositate dette biciclette verosimilmente rubate in città.

D’altro canto, negli ultimi periodi diverse sono state le denunce per furto di biciclette, pervenute in Commissariato, specie in zone prossime al lungomare, ove, tra l’altro, in diverse occasioni sono giunte chiamate da cittadini alla Polizia che hanno segnalato la presenza di furgoni su cui venivano caricate biciclette.

Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili che hanno condotto le bici nel casolare abbandonato. Le bici sono state recuperate e successivamente trasferite al deposito della Polizia Locale.