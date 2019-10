Polizia, vigilanza e controlli di sicurezza a Senigallia

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori, gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia hanno effettuato diverse servizi di controllo sia con vigilanza in aree ad alta densità che le aree più periferiche, che con mirati posti di controllo.

In particolare, poi gli agenti transitando in zona Vivereverde, in orario serale, notavano un veicolo di piccola cilindrata che procedeva, in prossimità di alcune abitazioni, ad andatura molto lenta e, pertanto decidevano di effettuare un controllo.

I poliziotti identificavano il conducente, M.A. di anni 45 circa, toscano d’ origine, ma da tempo domiciliato a Senigallia.

Questi, fin da subito , risultava avere diversi pregiudizi di polizia per resistenza a P.U. e in materia di stupefacenti.

L’uomo, nel corso del controllo, teneva un atteggiamento sospetto, come se volesse nascondere qualcosa. Tale circostanza spingeva gli agenti ad approfondire il controllo a carico del soggetto nonché all’interno del veicolo da egli condotto.

Il controllo dava esito positivo in quanto, sotto ad un sedile, i poliziotti rinvenivano due coltelli a serramanico di cui uno in metallo della lunghezza di cm. 21., e l’altro della lunghezza di cm. 15, mentre dentro al portabagagli rinvenivano un lungo attrezzo metallica cd.piede di porco, che presentava segni di usura lungo circa 60 cm

Il soggetto non sapeva fornire giustificazioni in merito al possesso degli oggetti rinvenuti e pertanto, anche alla luce dei suoi precedenti, veniva indagato per il reato di porto illegale di armi, ed il materiale veniva sottoposto a sequestro penale

Non si esclude che la presenza dell’uomo, nella zona in cui è stato bloccato e con la strumentazione di cui era dotato, fosse legata alla possibilità che questi volesse compiere qualche fatto predatorio nelle abitazioni presenti.