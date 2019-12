Pordenone-Ascoli, Zanetti: Partita complessa

Mister Zanetti in conferenza stampa ha presentato così il match di Udine contro il Pordenone.

“Sto pensando di riproporre la stessa formazione utilizzata col Cittadella, abbiamo recuperato Da Cruz, che potrei impiegare a partita in corso e Beretta, che ieri ha avuto un piccolo risentimento alla solita caviglia ma oggi stava bene ed è recuperato. Col Pordenone sarà una partita difficilissima, ma siamo chiamati a dare una svolta al nostro cammino fuori casa e domani vogliamo portare a casa i tre punti. Tesser? Con lui ho avuto e ho un ottimo rapporto, è una delle persone più belle che abbia conosciuto nel mondo del calcio ed inoltre è un allenatore che non si discute, parla per lui la carriera”.