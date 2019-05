Porto Sant’Elpidio, Ceriscioli incontra operatori balneari

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli accompagnato dal consigliere regionale Francesco Giacinti nel primo pomeriggio di oggi ha incontrato a Porto Sant’Elpidio, presso la sede della Confcommercio, una delegazione di operatori balneari per fare il punto della situazione in merito all’erosione costiera. Ceriscioli ha ascoltato le istanze degli operatori e ha sottolineato l’impegno della Regione nella revisione del piano della costa e di mettere a disposizione un finanziamento di 5 milioni di euro per realizzare il primo stralcio funzionale di scogliere emerse nel tratto lungomare sud. Il resto del finanziamento sarà a carico del Comune. Entro fine maggio il piano della costa verrà approvato in giunta regionale ed entro luglio votato in Consiglio regionale.