Possesso di droga, arrestato 50 enne a Pesaro

Personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Pesaro, nella mattinata di ieri 13 settembre, nell’ambito di un servizio di controllo mirato al contrasto del traffico di stupefacenti, attenzionava un cittadino italiano, originario della Campania, di anni 50, di passaggio a Pesaro, notato aggirarsi con in spalla un borsone nella zona del lungomare di Pesaro.

Lo stesso, dopo un pedinamento attuato dai poliziotti, veniva fermato e identificato insieme ad un secondo soggetto, un cittadino italiano già noto alle FF.OO. con il quale nel frattempo aveva preso contatto, poi risultato non coinvolto nei fatti in argomento.

Nella circostanza gli agenti, insospettiti dal forte odore di marijuana che emanava il su citato borsone, peraltro vuoto, decidevano di approfondire il controllo sottoponendo il 50enne a perquisizione, rinvenendo in una tasca dei bermuda da lui indossati alcune “panette” di hascisc del peso complessivo di grammi 150 circa. Inoltre nascoste negli indumenti intimi e nelle scarpe, venivano rinvenute ulteriori panetti di hascisc, per un peso complessivo di grammi 700 circa, nonché due involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di grammi 80 circa.



Per tali motivi l’uomo veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata odierna lo stesso, sottoposto a giudizio direttissimo, veniva condannato a anni 1 e mesi 8 di detenzione con pena sospesa.