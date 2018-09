“In questa occasione voglio ringraziare i genitori e i loro bambini perché dopo il sisma hanno creduto sin da subito di voler tornare a vivere in questa bellissima comunità e la realizzazione di questa palestra premia in primis loro. Io ricordo i dati del ritorno scolastico dove proprio Arquata, rispetto ad altri paesi, ha risposto in maniera preponderante”. Così il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, è intervenuto ad Arquata alla cerimonia di inaugurazione della palestra realizzata dalla Fondazione La Stampa–Specchio dei Tempi insieme al capo Dipartimento della Protezione, Civile Angelo Borrelli e al sindaco, Aleandro Petrucci.

“L’Italia – ha proseguito Ceriscioli – nell’emergenza che ha coinvolto iL Centro Italia ha dato il meglio di sé e grazie alla capacità di essere unita nei momenti più difficili ha dato risposte adeguate. Priorità della Regione Marche sono state le casette, le scuole, la ripresa del lavoro e le infrastrutture. Il percorso di Arquata è particolare, ma ha molta attenzione da parte di tutti ed occupa un posto speciale nella ricostruzione. La partecipazione della comunità di Arquata oggi ci fa essere parte integrante di questa e un grazie va al sistema delle Istituzioni locali sempre molto presente ed efficace”.

“Dopo la scuola – ha detto Petrucci – questa palestra è il fiore all’occhiello per i miei cittadini soprattutto per i tempi di realizzazione delle due strutture. Lancio la proposta di avere un nuovo campo sportivo per i nostri ragazzi non appena individueremo l’area più idonea”.



La palestra di circa 550 metri quadrati è una struttura regolamentare per i campionati giovanili di volley e pallacanestro ed è stata dotata di tutte le tecnologie più avanzate. Il costo è intorno a un milione e 100 mila euro, che si sommano ai 2milioni e 500mila euro spesi per la scuola.